26 сентября, 08:25

В Петербурге автобус протаранил остановку у метро из-за забывчивого водителя

В Санкт-Петербурге автобус снёс остановку у станции метро Купчино

Обложка © Telegram / Megapolisonline

В Санкт-Петербурге на Балканской площади автобус въехал в остановку общественного транспорта у станции метро «Купчино», сообщает 78.ru. По предварительной информации МВД, водитель транспортного средства забыл задействовать ручной тормоз, что и стало причиной инцидента.

В Петербурге автобус смял остановку. Видео © 78.ru

Как отмечают очевидцы, следов крови на месте происшествия нет. В ведомстве подтвердили, что пострадавших в результате аварии нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Life.ru сообщал, что жуткая авария с автобусом на трассе М-5 унесла жизни сразу трёх молодых ребят. Трагедия произошла в Пензенской области.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

