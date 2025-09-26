В Петербурге автобус протаранил остановку у метро из-за забывчивого водителя

В Санкт-Петербурге на Балканской площади автобус въехал в остановку общественного транспорта у станции метро «Купчино», сообщает 78.ru. По предварительной информации МВД, водитель транспортного средства забыл задействовать ручной тормоз, что и стало причиной инцидента.

В Петербурге автобус смял остановку. Видео © 78.ru

Как отмечают очевидцы, следов крови на месте происшествия нет. В ведомстве подтвердили, что пострадавших в результате аварии нет. По факту случившегося проводится проверка.

