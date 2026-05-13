Около 16 тысяч спонсоров ФБК* рискуют стать фигурантами уголовных дел в РФ

Около 16 тысяч россиян могут стать фигурантами уголовных дел о финансировании террористической или экстремистской деятельности за переводы в пользу ФБК*. К 9 тысячам жертвователей, чьи данные оказались у силовиков из-за уязвимости платёжного шлюза Stripe, добавились свежие списки примерно из 7 тысяч новых спонсоров.

Stripe присвоил каждому переводу уникальный мерчант-идентификатор, который оставался в российских банках ещё до введения ограничений на международные транзакции, поясняется в публикации. Источник RT в правоохранительных органах уточнил, что это не единственная ошибка ФБК* с анонимностью. В 2026 году в отношении их спонсоров было возбуждено три уголовных дела, после вынесения приговоров, которые создадут прецедент, осенью может начаться новая волна задержаний.

«Фонд* и в последующие годы собирал пожертвования через российские финансовые организации, которые абсолютно прозрачны для силовиков. Сейчас в руках правоохранительных структур находятся новые свежие списки из порядка 7 тыс. жертвователей ФБК*, которые уже попали в оперативную разработку», — отметил источник.

Адвокат Сталина Гуревич, комментируя ситуацию, подчеркнула, что теоретически каждый из попавших в базу может оказаться фигурантом уголовного дела, однако возбуждать его только по информации из даркнета не будут, доказательства должны быть собраны законным путём.

Ранее Приморский краевой суд вынес приговор местному жителю по делу о финансировании экстремистской деятельности и госизмене. Следствие установило, что он делал денежные переводы в адрес ВСУ и ФБК*.

* ФБК признан в России экстремистской и террористической организацией, его деятельность запрещена.