Житель Нижнего Тагила обвиняется в финансировании террористической организации

В Нижнем Тагиле арестован местный житель Илья Пылаев по делу о финансировании террористической организации. Мужчине вменяют содействие террористической деятельности в форме финансирования. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, Пылаев переводил деньги в мессенджере через платные реакции — так называемые «звёзды» — под публикациями лица, причастного к терроризму. Общая сумма переводов составила 1148 рублей 29 копеек.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство следователя и заключил Пылаева под стражу до 4 октября.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч россиян могут стать фигурантами дел о финансировании экстремизма за переводы в пользу ФБК*. К 9 тысячам доноров, чьи данные оказались скомпрометированы через Stripe, прибавилось ещё 7 тысяч новых спонсоров. Платформа присваивала денежным переводам торговые идентификаторы, которые затем сохранялись в банковских системах.

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