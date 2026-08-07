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7 августа, 13:54

Лидию Невзорову* заочно арестовали в Петербурге

Суд заочно арестовал жену Невзорова* по делу о финансировании экстремизма

Лидия и Александр Невзоровы*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lydianevzorova

Лидия и Александр Невзоровы*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lydianevzorova

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Лидию Невзорову* — супругу Александра Невзорова*. Как сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева, её обвиняют в финансировании экстремистской деятельности.

«Обвинение Лидии Алексеевне* предъявлено заочно... Мера избрана Приморским районным судом г. Санкт-Петербурга на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на нашей территории», — написала Лебедева.

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Ранее суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову — дочь покойного Бориса Немцова. Её обвиняют в участии в нежелательной организации.

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* Включены в перечень иностранных агентов Минюста РФ, а также признаны участниками запрещённого в России террористического объединения.

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Матвей Константинов
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