Экс-солиста «Ляписа Трубецкого» заочно осудили в Белоруссии на четыре года

Минский городской суд вынес заочный приговор Сергею Михалку — основатель группы «Ляпис Трубецкой» получил четыре года колонии. Как уточнили в столичной прокуратуре, музыканта признали виновным в публичном оскорблении главы государства и разжигании социальной вражды.

Михалку инкриминировали публичное оскорбление президента Белоруссии (ч. 2 ст. 368 УК) и умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности (ч. 1 ст. 130 УК). С учетом представленных доказательств суд назначил наказание по совокупности преступлений.

Это не первый уголовный эпизод в отношении музыканта. Ранее суд Центрального района Минска заочно приговорил его к двум годам колонии за клевету в отношении президента Белоруссии. Также в республике в отношении Михалка возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Кроме того, музыкант внесён в список экстремистов и террористов, а его имущество, включая квартиру, арестовано.

Сергей Михалок — один из основателей и бывший фронтмен группы «Ляпис Трубецкой», а также лидер проектов «Brutto» и «Drezden». В 2020 году он покинул Белоруссию и с тех пор проживает за границей. Михалок публично много лет критикует президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за чего выступления музыканта были фактически запрещены на территории республики. Также артист регулярно ругает и российские власти.

Ранее в Белоруссии признали экстремистскими четыре песни группы «Ляпис Трубецкой». Речь идёт о композициях «Кто ты такой?», «Не хочу», «Лукашенко» и «Уходи».