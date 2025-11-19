Крид показал письмо с благодарностями от Лукашенко

Российский исполнитель Егор Крид сообщил, что получил личное письмо с благодарностью от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Артист показал его в соцсетях и заявил, что собирается провести незабываемые стадионные концерты в Минске.

«Ваше внимание к моему личному празднику очень ценно для меня… Благодарю за добрые пожелания», – говорится в письме, подписанном президентом Белоруссии.

После этого Крид написал, что поддерживает братство между странами и уже думает о масштабных шоу в Минске.

Ранее Life.ru писал, что Егор Крид поднял цену на выступления до 12 миллионов рублей после шума вокруг «голого» шоу. Скандал с Мизулиной и разлетевшиеся по сети ролики заметно подогрели интерес к артисту, и расценки поползли вверх. Теперь организаторам придётся не только платить больше, но и выполнять его объёмный райдер.