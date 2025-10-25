Сектор Газа
25 октября, 06:42

Егор Крид поднял цены на выступления до 12 млн после «голого» шоу и критики Мизулиной

Обложка © Telegram / Егор Крид

Российский исполнитель Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) повысил цену за свои выступления после скандала вокруг нового шоу с откровенными танцами. По информации Telegram-канала SHOT, гонорар певца теперь составляет 12 миллионов рублей.

Около года назад выступление Крида на частных мероприятиях стоило 10 миллионов рублей. Однако после сентябрьского скандала, публичных разногласий с Мизулиной и широкого распространения видео с его новым шоу артист заметно увеличил стоимость услуг. К тому же, организаторам придётся раскошелиться на роскошный райдер певца.

Для передвижения Крид и его команда используют исключительно Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux (не старше трёх лет) с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками в салоне. Перед выступлением и после него артист предпочитает отдыхать в президентском люксе пятизвёздочного отеля, где обязательно должны быть широкие кровати и шторы black-out. Если таких нет, то окна немедленно заклеивают чёрной тканью или пластиком. В ванной комнате должны быть только шампуни его собственного бренда. Среди особых требований – личный кальянщик с двумя кальянами и круглосуточная охрана у номера.

Напомним, в своём Telegram-канале Екатерина Мизулина выразила недовольство концертом Егора Крида, назвав его «голой вечеринкой». Она отметила, что появление полуголых танцовщиц на сцене является неприемлемым для мероприятия с возрастным ограничением 12+. Также Мизулина подчеркнула, что певец продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, которые могли быть спонсорами ВСУ.

