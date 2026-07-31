В Москве заочно арестовали дочь Бориса Немцова Жанну

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Мера пресечения избрана по делу об участии в нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд постановил заключить Немцову под стражу сроком на два месяца. Отсчёт начнётся с момента её передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории России. На данный момент Немцова находится за пределами страны.