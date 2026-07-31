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31 июля, 14:27

В Москве заочно арестовали дочь Бориса Немцова Жанну

Обложка © ТАСС /Олег Булдаков

Обложка © ТАСС /Олег Булдаков

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Мера пресечения избрана по делу об участии в нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд постановил заключить Немцову под стражу сроком на два месяца. Отсчёт начнётся с момента её передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории России. На данный момент Немцова находится за пределами страны.

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Напомним, что 27 февраля 2015 года жизнь российского политика Бориса Немцова оборвалась на Большом Москворецком мосту в центре столицы в результате выстрела в сердце. Пятерых фигурантов приговорили к срокам от 11 до 20 лет. Темирлан Эскерханов, осуждённый на 14 лет за убийство Немцова, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.

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Александра Мышляева
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