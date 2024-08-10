Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 04:48

Осуждённый по делу убийства Немцова Темирлан Эскерханов отправился на СВО

Осуждённый на 14 лет за убийство политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В марте 2024 года он был помилован, после чего его освободили из колонии. Эскерханов отправился в одно из штурмовых подразделений. Его контракт действует один год.

Остальные соучастники убийства Немцова не изъявили желания заключать контракт с МО РФ для участия в СВО.

Подрывник железной дороги под Рязанью передумал "искупать свою вину кровью" на СВО
Подрывник железной дороги под Рязанью передумал "искупать свою вину кровью" на СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на 6,5 лет админ Moscow Calling Андрей Куршин* думает отправиться на СВО, но только на "нормальную должность". При этом он допускает вероятность, что его просто не возьмут.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mariusz Niedzwiedzki

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Борис Немцов
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров