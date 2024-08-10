Осуждённый по делу убийства Немцова Темирлан Эскерханов отправился на СВО

Осуждённый на 14 лет за убийство политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В марте 2024 года он был помилован, после чего его освободили из колонии. Эскерханов отправился в одно из штурмовых подразделений. Его контракт действует один год.

Остальные соучастники убийства Немцова не изъявили желания заключать контракт с МО РФ для участия в СВО.

Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на 6,5 лет админ Moscow Calling Андрей Куршин* думает отправиться на СВО, но только на "нормальную должность". При этом он допускает вероятность, что его просто не возьмут.