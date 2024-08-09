Подрывник железной дороги под Рязанью передумал "искупать свою вину кровью" на СВО
Подорвавший пути под Рязанью Сидики* опроверг слухи о желании отправиться на СВО
Фотография Руслана Сидики* из соцсетей. Обложка © Предоставлено Life.ru
Руслан Сидики*, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, начал отрицать, что вообще собирался идти на специальную военную операцию. Новую версию он передал через своего адвоката Игоря Поповского.
"Руслан Сидики* категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО", — сказал юрист РИА "Новости".
Напомним, что до этого обвиняемый активно сообщал о своём желании принять участие в СВО. Так он хотел "кровью искупить свою вину" за то, что 11 ноября 2023 года, совершил теракт в Рязанской области. Из-за него на ж/д перегоне сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава. Обвиняемый также имел отношение к атаке на военный аэродром Дягилево. СБУ за преступления обещала ему гонорар в размере 15 тысяч долларов, которые он, конечно, не получил.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.