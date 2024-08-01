Подрывник Сидики* рассказал, сколько потратил на БПЛА для атаки на Дягилево

Совершивший подрыв железнодорожных путей в Рязанской области Руслан Сидики* заявил, что потратил около 25 тысяч рублей на один из четырёх изготовленных им беспилотных летательных аппаратов. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, эти беспилотники предназначались для атаки на военный аэродром Дягилево.

"В ходе проведения следственных действий с Сидики* было установлено, что обвиняемый закупал запчасти для сборки четырёх квадрокоптеров на маркетплейсе в интернете. Сумма затраченных денег на создание им только одного самодельного дрона составила от 20 до 25 тысяч рублей", — рассказал собеседник информагентства.

Источник также сообщил, что украинские спецслужбы сделали для Сидики* счёт в банке, который был оформлен на подставное лицо. В то же время собранные злоумышленником дроны могли находить цели по GPS-навигации, наводились по лазерному высометру и должны были взорваться на высоте от одного до полутора метров над плоскостью крыла воздушного аппарата.

Правоохранители также рассказали, что три самодельных БПЛА взорвались на пустой взлётно-посадочной полосе военного аэродрома, так как самолёты ВКС РФ на тот момент покинули территорию этого объекта. Помимо этого, они уточнили, что на четвёртый беспилотник наехал трактор и уничтожил его.