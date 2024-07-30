Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины обещало обвиняемому в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области Руслану Сидики*, который также имеет гражданство России и Италии, подданство Соединённого Королевства. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, злоумышленник планировал скрыться на территории Европы.

"ГУР Украины пообещало Сидики* за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран", — рассказал собеседник информагентства.

В правоохранительных органах также добавили, что у "несостоявшегося англичанина", который уже раскаялся в содеянном, нет никаких счетов за границей, а в России его имущество и счета были арестованы. Стоит отметить, что Сидики* был внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.