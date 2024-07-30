"Несостоявшийся англичанин": Киев обещал подрывнику ж/д путей в Рязани британское подданство
ТАСС: ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани Сидики* подданство Великобритании
Сход вагонов в Рязанской области в результате подрыва 11 ноября. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины обещало обвиняемому в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области Руслану Сидики*, который также имеет гражданство России и Италии, подданство Соединённого Королевства. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, злоумышленник планировал скрыться на территории Европы.
"ГУР Украины пообещало Сидики* за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран", — рассказал собеседник информагентства.
В правоохранительных органах также добавили, что у "несостоявшегося англичанина", который уже раскаялся в содеянном, нет никаких счетов за границей, а в России его имущество и счета были арестованы. Стоит отметить, что Сидики* был внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Напомним, что теракт в Рязанской области произошёл 11 ноября 2023 года. Тогда в результате подрыва на ж/д перегоне с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Имеющий гражданство России и Италии Руслан Сидики* совершил атаку по заданию украинской разведки, которая завербовала его в феврале 2023 года в Стамбуле. Сообщалось, что россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем вернулся в Рязань. Также подрывник оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Представители киевского режима должны были выплатить злоумышленнику за это преступление 15 тысяч долларов, которые он так и не увидел.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.