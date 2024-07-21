Стало известно, что СБУ пообещала подрывнику железной дороги под Рязанью
ТАСС: СБУ обещала выплатить подрывнику железной дороги под Рязанью $15 тысяч
Сход вагонов в Рязанской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Стало известно, сколько украинские спецслужбы обещали гражданину РФ и Италии Руслану Сидики за подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области в конце прошлого года. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, представители киевского режима должны были выплатить ему за это преступное деяние 15 тысяч долларов, которые он так и не увидел.
"В ходе следственных действий Сидики полностью признал вину и раскаялся в содеянном. За совершённый им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещённых в России мессенджеров и которыми был завербован, пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов. Как ни странно, обещанных денег он не получил", — рассказал собеседник информагентства.
Также подрывник рассказал о том, что был задержан российскими правоохранителями в прошлом году в своей квартире в Рязани, где ждал от СБУ схему самоуничтожающегося радиодетонатора. В правоохранительных органах также отметили, что злоумышленник только с третьего раза смог совершить затеянное и взорвать состав с удобрениями, а до этого пропустил два поезда с военнослужащими ВС РФ.
Напомним, что теракт в Рязанской области произошёл 11 ноября 2023 года, тогда в результате подрыва на ж/д перегоне с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Исполнителем теракта оказался житель Рязанской области Руслан Сидики, который также оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Его задержали в аэропорту Внуково в конце ноября прошлого года. В настоящее время он всё ещё находится под стражей.