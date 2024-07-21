Стало известно, сколько украинские спецслужбы обещали гражданину РФ и Италии Руслану Сидики за подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области в конце прошлого года. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, представители киевского режима должны были выплатить ему за это преступное деяние 15 тысяч долларов, которые он так и не увидел.

"В ходе следственных действий Сидики полностью признал вину и раскаялся в содеянном. За совершённый им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещённых в России мессенджеров и которыми был завербован, пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов. Как ни странно, обещанных денег он не получил", — рассказал собеседник информагентства.