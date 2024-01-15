Подрывник ж/д путей в Рязани готовил ещё один теракт в конце прошлого года
СКР: Подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил ещё один теракт в 2023 году
Подрывник ж/д путей в Рязани. Обложка © SHOT
Арестованного за подрыв железной дороги и попытку атаковать аэродром в Дягилево жителя Рязанской области Руслана Сидики подозревают в подготовке к ещё одному преступлению. Как передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павла Выменца, злоумышленник планировал совершить ещё один теракт в прошлом году, но ему помешали это сделать.
По словам собеседника информагентства, Сидики в 2023 году собирался совершить ещё один террористический акт в рязанском микрорайоне Дашки. В настоящее время стражи правопорядка изъяли все вещественные доказательства, в том числе компоненты для взрывных устройств.
Напомним, что теракт в Рязанской области произошёл 11 ноября 2023 года, тогда в результате подрыва на ж/д перегоне с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Исполнителем теракта оказался житель Рязанской области Руслан Сидики, имеющий гражданство России и Италии. Он совершил атаку по заданию украинской разведки, которая завербовала его в феврале 2023 года в Стамбуле. После этого россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем вернулся в Рязань. Также подрывник оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Сейчас за все деяния по совокупности ему грозит до 32 лет колонии.