Подрывник ж/д путей в Рязани готовил ещё один теракт в конце прошлого года

Арестованного за подрыв железной дороги и попытку атаковать аэродром в Дягилево жителя Рязанской области Руслана Сидики подозревают в подготовке к ещё одному преступлению. Как передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павла Выменца, злоумышленник планировал совершить ещё один теракт в прошлом году, но ему помешали это сделать.