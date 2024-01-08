Прокуратура рассказала об инциденте на ж/д в Нижнем Тагиле, где очевидцы сообщили о взрыве
Прокуратура: При инциденте на ж/д путях в Нижнем Тагиле никто не пострадал
В результате инцидента на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области никто не пострадал. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
"Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Согласно первой поступившей информации, на путях произошёл хлопок, добавили в прокуратуре.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Также отмечалось, что там могло сработать взрывное устройство.
ТАСС / Станислав Красильников