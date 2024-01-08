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8 января, 13:33

Прокуратура рассказала об инциденте на ж/д в Нижнем Тагиле, где очевидцы сообщили о взрыве

Прокуратура: При инциденте на ж/д путях в Нижнем Тагиле никто не пострадал

В результате инцидента на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области никто не пострадал. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже", приводит сообщение ведомства ТАСС.

Согласно первой поступившей информации, на путях произошёл хлопок, добавили в прокуратуре.

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Напомним, ранее очевидцы сообщили о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Также отмечалось, что там могло сработать взрывное устройство.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Дарья Нарыкова
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