Нанял старшеклассников: 12-летний школьник организовал поджог ж/д в Подмосковье

Шестиклассник из Москвы организовал поджог на железной дороге в Подмосковье. Как сообщает SHOT, 12-летний подросток обратился к старшеклассникам с предложением заработать 15 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала, целью для школьников стал релейный шкаф недалеко от станции Мальчики в Люберцах. Накануне вечером они отогнули дверцу и подожгли провода внутри. На месте подростки побросали гаечные ключи и отвёртки. Возгорание в скором времени заметили и потушили, а на движении поездов инцидент никак не сказался.

Вскоре по горячим следам поджигателей (12,15 и 16 лет) вычислили и пригласили в отдел полиции вместе с родителями. В ходе допроса два подростка постарше сдали шестиклассника. А тот в свою очередь рассказал, что за поджог ему якобы предложили денег в Интернете. Известно, что никто из школьников раньше на учёте в полиции не состоял. По факту случившегося полицейские проводят проверку.