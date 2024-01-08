Нанял старшеклассников: 12-летний школьник организовал поджог ж/д в Подмосковье
SHOT: 12-летний московский школьник организовал поджог на ж/д в Подмосковье
Шестиклассник из Москвы организовал поджог на железной дороге в Подмосковье. Как сообщает SHOT, 12-летний подросток обратился к старшеклассникам с предложением заработать 15 тысяч рублей.
По данным телеграм-канала, целью для школьников стал релейный шкаф недалеко от станции Мальчики в Люберцах. Накануне вечером они отогнули дверцу и подожгли провода внутри. На месте подростки побросали гаечные ключи и отвёртки. Возгорание в скором времени заметили и потушили, а на движении поездов инцидент никак не сказался.
Вскоре по горячим следам поджигателей (12,15 и 16 лет) вычислили и пригласили в отдел полиции вместе с родителями. В ходе допроса два подростка постарше сдали шестиклассника. А тот в свою очередь рассказал, что за поджог ему якобы предложили денег в Интернете. Известно, что никто из школьников раньше на учёте в полиции не состоял. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Ранее Лайф сообщал о задержании двух жителей Волгоградской области, которые совершали диверсии на железной дороге. Молодые злоумышленники выполняли задания Службы безопасности Украины (СБУ) за биткоины. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
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