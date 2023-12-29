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29 декабря, 07:16

В Дагестане второй раз за год подожгли релейный шкаф на станции Буйнакск

SHOT: Неизвестные подожгли ж/д оборудование на станции Буйнакск в Дагестане

Неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли железнодорожное оборудование на станции Буйнакск в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл в ночь на среду, 27 декабря. Диверсанты вскрыли релейный шкаф, облили его бензином и подожгли. Позже на месте была обнаружена пластиковая ёмкость, в которой находилось горючее.

В отношении поджигателей возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Им грозит до 20 лет колонии. Подозреваемые разыскиваются.

Примечательно, что в ноябре этого года 14-летний парень поджёг релейный шкаф на той же станции. На следующий день юный поджигатель пришёл в полицию с повинной. Он признался, что изначально хотел сдать шкаф на металлолом.

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Ранее Лайф писал, что в Омске неизвестные попытались парализовать работу индустриального квартала на севере города. Они подожгли железнодорожное оборудование на грузовой станции.

Обложка ©

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Ян Поланин
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