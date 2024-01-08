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8 января, 12:41
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Очевидцы сообщили о взрыве на ж/д путях в Нижнем Тагиле

SHOT: Очевидцы сообщили о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле

Очевидцы сообщили о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом пишет SHOT.

Как пишет телеграм-канал, предварительно, сработало взрывное устройство. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Ранее Лайф писал, что суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве ж/д путей в Рязанской области. Инцидент произошёл утром 11 ноября. В результате ЧП с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. СК возбудил уголовное дело о теракте. 30 ноября задержали подозреваемого в организации взрыва.

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Shutterstock

Никита Никонов
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