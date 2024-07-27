Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях

Гражданину России и Италии Руслану Сидики, который очень прошлого года подорвал ж/д пути под Рязанью, теперь предстоит ответить за девять особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Эти обвинения предполагают наказание в виде лишения свободы на срок более трёх лет, пишет РИА "Новости".