Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях
Подорвавшего ж/д пути под Рязанью Сидики обвинили в девяти тяжких преступлениях
Фотография Руслана Сидики из соцсетей. Обложка © Предоставлено Life.ru
Гражданину России и Италии Руслану Сидики, который очень прошлого года подорвал ж/д пути под Рязанью, теперь предстоит ответить за девять особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Эти обвинения предполагают наказание в виде лишения свободы на срок более трёх лет, пишет РИА "Новости".
В числе предъявленных обвинений — обучение в целях террористической деятельности, непосредственное участие в теракте, покушение на другой теракт и подготовка к ещё одному. Кроме того, Сидики обвиняется в незаконном изготовлении взрывных устройств по трём эпизодам.
Напомним, что теракт в Рязанской области произошёл 11 ноября 2023 года, тогда в результате подрыва на ж/д перегоне с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Исполнителем теракта оказался житель Рязанской области Руслан Сидики, который также оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Его задержали в аэропорту Внуково в конце ноября прошлого года. В настоящее время он находится под стражей.