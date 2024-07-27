Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 03:20

Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях

Подорвавшего ж/д пути под Рязанью Сидики обвинили в девяти тяжких преступлениях

Фотография Руслана Сидики из соцсетей. Обложка © Предоставлено Life.ru

Фотография Руслана Сидики из соцсетей. Обложка © Предоставлено Life.ru

Гражданину России и Италии Руслану Сидики, который очень прошлого года подорвал ж/д пути под Рязанью, теперь предстоит ответить за девять особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Эти обвинения предполагают наказание в виде лишения свободы на срок более трёх лет, пишет РИА "Новости".

В числе предъявленных обвинений — обучение в целях террористической деятельности, непосредственное участие в теракте, покушение на другой теракт и подготовка к ещё одному. Кроме того, Сидики обвиняется в незаконном изготовлении взрывных устройств по трём эпизодам.

Подорвавшему железную дорогу под Рязанью предъявили новое обвинение
Подорвавшему железную дорогу под Рязанью предъявили новое обвинение

Напомним, что теракт в Рязанской области произошёл 11 ноября 2023 года, тогда в результате подрыва на ж/д перегоне с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Исполнителем теракта оказался житель Рязанской области Руслан Сидики, который также оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Его задержали в аэропорту Внуково в конце ноября прошлого года. В настоящее время он находится под стражей.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров