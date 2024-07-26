Подорвавшему железную дорогу под Рязанью предъявили новое обвинение

Гражданину России и Италии Руслану Сидики, который уже имеет обвинения по нескольким статьям УК РФ после подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, предъявили ещё одно. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в силовых структурах, ему вменяется прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

"Сидики предъявлено новое обвинение по статье 205.3 УК РФ. По новому обвинению его формально допросили, основные показания будет давать позже", — рассказал собеседник информагентства.

Журналисты напомнили, что злоумышленник уже имеет обвинение в совершении теракта, покушении на другой, подготовке к третьему, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Стоит отметить, что первые три преступления, по версии следствия, он совершил в составе группы лиц.

Также сообщается, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста Сидики. На какой срок, не уточняется.