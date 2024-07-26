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25 июля, 21:13

Подорвавшему железную дорогу под Рязанью предъявили новое обвинение

РИА "Новости": Подорвавшему пути под Рязанью мужчине предъявили новое обвинение

Гражданину России и Италии Руслану Сидики, который уже имеет обвинения по нескольким статьям УК РФ после подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, предъявили ещё одно. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в силовых структурах, ему вменяется прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

"Сидики предъявлено новое обвинение по статье 205.3 УК РФ. По новому обвинению его формально допросили, основные показания будет давать позже", — рассказал собеседник информагентства.

Журналисты напомнили, что злоумышленник уже имеет обвинение в совершении теракта, покушении на другой, подготовке к третьему, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Стоит отметить, что первые три преступления, по версии следствия, он совершил в составе группы лиц.

Также сообщается, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста Сидики. На какой срок, не уточняется.

Подрывник ж/д путей в Рязани готовил ещё один теракт в конце прошлого года
Подрывник ж/д путей в Рязани готовил ещё один теракт в конце прошлого года

Ранее Life.ru писал, что за подрыв железнодорожных путей в Рязанской области украинские спецслужбы обещали Руслану Сидики 15 тысяч долларов. Эти деньги он так и не получил.

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Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Алексей Соловьёв
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