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4 августа, 02:18

Подрывник Руслан Сидики* изъявил желание искупить свою вину в зоне СВО

Руслан Сидики*. Обложка © Предоставлено Life.ru

Руслан Сидики*. Обложка © Предоставлено Life.ru

Подорвавший железнодорожные пути под Рязанью бывший агент СБУ Руслан Сидики* заявил, что хочет искупить свою вину. Для этого он готов отправиться в зону проведения специальной военной операции и вступить в борьбу с ВСУ, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"Обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в Российской армии", — заявили агентству.

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Из-за действий Сидики 11 ноября 2023 года сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Позже россиянин признался, что стоит ещё и за атакой на военный аэродром Дягилево в июле того же года. Беспилотники для этого он производил сам на переведённые СБУ средства. За пакости на территории РФ киевский режим обещал агенту щедрое денежное вознаграждение. Суммарно же подрывника обвинили в девяти тяжких преступлениях.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Илья Пушкарев
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