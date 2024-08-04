Подрывник Руслан Сидики* изъявил желание искупить свою вину в зоне СВО

Подорвавший железнодорожные пути под Рязанью бывший агент СБУ Руслан Сидики* заявил, что хочет искупить свою вину. Для этого он готов отправиться в зону проведения специальной военной операции и вступить в борьбу с ВСУ, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.