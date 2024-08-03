СБУ перевела Сидики* более 100 тысяч рублей на дроны для атаки на ж/д и аэродром

Служба безопасности Украины (СБУ) отправила на банковский счёт гражданина России и Италии Руслана Сидики* более 100 тысяч рублей, чтобы тот на эти деньги купил компоненты для сборки самодельной взрывчатки и четырёх БПЛА, которые потом он использовал для атаки на аэродром Дягилево и подрыва ж/д полотна в Рязанской области в 2023 году. Об этом он сообщил на допросе, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.