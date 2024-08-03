СБУ перевела Сидики* более 100 тысяч рублей на дроны для атаки на ж/д и аэродром
Руслан Сидики*. Обложка © Предоставлено Life.ru
Служба безопасности Украины (СБУ) отправила на банковский счёт гражданина России и Италии Руслана Сидики* более 100 тысяч рублей, чтобы тот на эти деньги купил компоненты для сборки самодельной взрывчатки и четырёх БПЛА, которые потом он использовал для атаки на аэродром Дягилево и подрыва ж/д полотна в Рязанской области в 2023 году. Об этом он сообщил на допросе, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Сотрудники украинских спецслужб перевели на банковскую карту подставного лица более 100 тысяч рублей, которые Сидики снял со счёта в банкомате и потратил на создание четырёх квадрокоптеров, а также на компоненты для СВУ", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что теракт в Рязанской области случился 11 ноября 2023 года. Тогда из-за подрыва на ж/д перегоне сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава. Исполнителем теракта оказался имеющий гражданство Италии и России Руслан Сидики*, который также имеет отношение к атаке на военный аэродром Дягилево. СБУ за преступления обещала ему гонорар в размере 15 тысяч долларов, которые он, конечно, не получил. Помимо того, зарубежные спецслужбы обещали ему британское подданство.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.