Осуждённый на 6,5 лет админ Moscow Calling Куршин может думает отправиться на СВО, но с оговоркой
Администратора тг-канала Moscow Calling Куршина приговорили к 6,5 годам колонии
Андрей Куршин и его адвокат в зале суда (справа-налево). Обложка © Life.ru
Черёмушкинский районный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина к 6,5 годам лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. В беседе с Life.ru осуждённый заявил, что после освобождения может отправиться в зону проведения спецоперации, но только на "нормальную должность".
Андрей Куршин — о возможности отправиться на СВО. Видео © Life.ru
"Я рассматриваю такую возможность, но только если будет нормальная должность... В любом случае, есть вероятность, что меня не возьмут", — сказал Куршин.
Напомним, Андрея Куршина задержали 31 августа 2023 года. Администратора телеграм-канала Moscow Calling обвинили в дискредитации ВС РФ. Уже на следующий день он отправился под домашний арест.