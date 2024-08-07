Осуждённый на 6,5 лет админ Moscow Calling Куршин может думает отправиться на СВО, но с оговоркой

Черёмушкинский районный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина к 6,5 годам лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. В беседе с Life.ru осуждённый заявил, что после освобождения может отправиться в зону проведения спецоперации, но только на "нормальную должность".