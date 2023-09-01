Админ канала Moscow Calling пришёл в суд в приподнятом настроении и избежал ареста

Черёмушкинский суд Москвы назначил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по делу о дискредитации Вооружённых сил России администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину. Перед началом заседания тот находился в великолепном расположении духа и слал по воздуху сердечки журналистам. Видео из зала суда опубликовал SHOT.

Администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин перед началом заседания суда. Видео © t.me / SHOT

"Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Куршина, избрать ему меру пресечения в виде содержания под домашним арестом", — постановила судья.

Как рассказал сам подсудимый, интерес служителей Фемиды к нему возник из-за двух написанных в 2022 году постов на тему событий на Украине. Куршин частично признал свою в вину в распространении ложной информации, но заявил, что эти действия не были спровоцированы ненавистью.

Адвокат админа на заседании попросил, чтобы обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета на определённые действия, сохранив ему возможность продолжать вести свою работу. Суд просьбе не внял и отправил Куршина сидеть под домашним арестом до 28 октября с запретом использования интернета и телефона, за исключением экстренной необходимости.