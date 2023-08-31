Админу Moscow Calling грозит новое дело за угрозы в адрес бывших девушек

В отношении задержанного может быть заведено ещё одно дело. Мужчина угрожал нескольким девушкам, которые отказались строить с ним отношения. Одну из них он запугал тем, что опубликует о ней некую личную информацию, а другой пригрозил расправой и посоветовал на улице "оглядываться по сторонам". При этом, по предварительной информации, блогер в ближайшее время собирался уехать из России к очередной возлюбленной, несмотря на вторую форму допуска к гостайне.