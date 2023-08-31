Админу Moscow Calling грозит новое дело за угрозы в адрес бывших девушек
В квартире админа телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина прошли обыски
Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, публиковавший фейки о ВС РФ, отправлен в СИЗО, а в его квартире прошли обыски. Об этом пишет SHOT и публикует видео.
У администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина прошли обыски. Видео © T.me / SHOT
"Ну что, допрыгался?" — так прокомментировала мать блогера, живущая в квартире над ним, следственные мероприятия.
В отношении задержанного может быть заведено ещё одно дело. Мужчина угрожал нескольким девушкам, которые отказались строить с ним отношения. Одну из них он запугал тем, что опубликует о ней некую личную информацию, а другой пригрозил расправой и посоветовал на улице "оглядываться по сторонам". При этом, по предварительной информации, блогер в ближайшее время собирался уехать из России к очередной возлюбленной, несмотря на вторую форму допуска к гостайне.
Напомним, в Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling (более 85 тысяч подписчиков) Андрея Куршина. Ему грозит до десяти лет тюрьмы за ложные посты о Вооружённых силах России.
VK / Андрей Куршин