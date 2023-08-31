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31 августа, 16:23

Админу Moscow Calling грозит новое дело за угрозы в адрес бывших девушек

В квартире админа телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина прошли обыски

Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, публиковавший фейки о ВС РФ, отправлен в СИЗО, а в его квартире прошли обыски. Об этом пишет SHOT и публикует видео.

У администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина прошли обыски. Видео © T.me / SHOT

"Ну что, допрыгался?" так прокомментировала мать блогера, живущая в квартире над ним, следственные мероприятия.

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

Андрей Куршин угрожал девушкам, которые отказывались с ним встречаться. Фото © T.me / SHOT

В отношении задержанного может быть заведено ещё одно дело. Мужчина угрожал нескольким девушкам, которые отказались строить с ним отношения. Одну из них он запугал тем, что опубликует о ней некую личную информацию, а другой пригрозил расправой и посоветовал на улице "оглядываться по сторонам". При этом, по предварительной информации, блогер в ближайшее время собирался уехать из России к очередной возлюбленной, несмотря на вторую форму допуска к гостайне.

Против сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца возбуждено уголовное дело

Против сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца возбуждено уголовное дело

Напомним, в Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling (более 85 тысяч подписчиков) Андрея Куршина. Ему грозит до десяти лет тюрьмы за ложные посты о Вооружённых силах России.

Обложка ©

VK / Андрей Куршин

Татьяна Миссуми
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