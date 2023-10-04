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4 октября, 09:01

Правоохранители нагрянули с обыском к админу телеграм-канала Moscow Calling

В Волгограде прошли обыски у админа телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук

<p>Администратор канала Moscow Calling Елена Пенчук. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Администратор канала Moscow Calling Елена Пенчук. Обложка © Telegram / SHOT

В Волгограде правоохранители провели обыски у администратора телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук и её 24-летней дочери. Обе женщины были любовницами главного админа этого ресурса Андрея Куршина, сообщает SHOT.

У администратора телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук прошли обыски. Видео © Telegram / SHOT

Во время допроса 45-летняя Пенчук рассказала, что отправленный под домашний арест Куршин в течение месяца нарушал запрет суда об использовании Интернета. Он писал Елене сообщения с другого телефона. Она также добавила, что Куршин предлагал ей свергнуть власть в России и "залить кровью" страну.

Админу Moscow Calling грозит новое дело за угрозы в адрес бывших девушек

Админу Moscow Calling грозит новое дело за угрозы в адрес бывших девушек

Напомним, администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина задержали в Москве. У данного ресурса более 85 тысяч подписчиков. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы за дискредитацию Вооружённых сил России. Суд 1 сентября отправил Куршина под домашний арест. Ему запретили использовать Интернет и телефон, за исключением экстренной необходимости.

Илья Суриков
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