Правоохранители нагрянули с обыском к админу телеграм-канала Moscow Calling

В Волгограде правоохранители провели обыски у администратора телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук и её 24-летней дочери. Обе женщины были любовницами главного админа этого ресурса Андрея Куршина, сообщает SHOT.

У администратора телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук прошли обыски. Видео © Telegram / SHOT

Во время допроса 45-летняя Пенчук рассказала, что отправленный под домашний арест Куршин в течение месяца нарушал запрет суда об использовании Интернета. Он писал Елене сообщения с другого телефона. Она также добавила, что Куршин предлагал ей свергнуть власть в России и "залить кровью" страну.