Правоохранители нагрянули с обыском к админу телеграм-канала Moscow Calling
В Волгограде прошли обыски у админа телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук
Администратор канала Moscow Calling Елена Пенчук. Обложка © Telegram / SHOT
В Волгограде правоохранители провели обыски у администратора телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук и её 24-летней дочери. Обе женщины были любовницами главного админа этого ресурса Андрея Куршина, сообщает SHOT.
У администратора телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук прошли обыски. Видео © Telegram / SHOT
Во время допроса 45-летняя Пенчук рассказала, что отправленный под домашний арест Куршин в течение месяца нарушал запрет суда об использовании Интернета. Он писал Елене сообщения с другого телефона. Она также добавила, что Куршин предлагал ей свергнуть власть в России и "залить кровью" страну.
Напомним, администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина задержали в Москве. У данного ресурса более 85 тысяч подписчиков. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы за дискредитацию Вооружённых сил России. Суд 1 сентября отправил Куршина под домашний арест. Ему запретили использовать Интернет и телефон, за исключением экстренной необходимости.