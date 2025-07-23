В США признались, кого хотели видеть на посту президента РФ после Ельцина
Экс-посол Макфол: США видели Немцова преемником Ельцина
Борис Немцов и Борис Ельцин. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев
Соединённые Штаты Америки видели в политике Борисе Немцове потенциального кандидата на пост российского президента сразу после ухода Бориса Ельцина. Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол во время интервью с блогером Юрием Дудём*.
«Если бы он стал преемником Ельцина, а не Путин, то тогда бы банковские счета русских не заблокировали бы. Борис Немцов никогда бы не напал на Украину… Мы потерпели неудачу», — отметил он.
Напомним, что 27 февраля 2015 года жизнь российского политика Бориса Немцова оборвалась на Большом Москворецком мосту в центре столицы в результате выстрела в сердце. За это преступление пятеро виновных были приговорены судом к различным срокам заключения — от 11 до 20 лет. Среди них — Темирлан Эскерханов, который был осуждён на 14 лет за убийство Немцова. По последним данным, он заключил соглашение с Министерством обороны и был направлен в зону боевых действий.
* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.