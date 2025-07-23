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Регион
23 июля, 13:54

В США признались, кого хотели видеть на посту президента РФ после Ельцина

Экс-посол Макфол: США видели Немцова преемником Ельцина

Борис Немцов и Борис Ельцин. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев

Борис Немцов и Борис Ельцин. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев

Соединённые Штаты Америки видели в политике Борисе Немцове потенциального кандидата на пост российского президента сразу после ухода Бориса Ельцина. Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол во время интервью с блогером Юрием Дудём*.

«Если бы он стал преемником Ельцина, а не Путин, то тогда бы банковские счета русских не заблокировали бы. Борис Немцов никогда бы не напал на Украину… Мы потерпели неудачу», — отметил он.

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Напомним, что 27 февраля 2015 года жизнь российского политика Бориса Немцова оборвалась на Большом Москворецком мосту в центре столицы в результате выстрела в сердце. За это преступление пятеро виновных были приговорены судом к различным срокам заключения — от 11 до 20 лет. Среди них — Темирлан Эскерханов, который был осуждён на 14 лет за убийство Немцова. По последним данным, он заключил соглашение с Министерством обороны и был направлен в зону боевых действий.

* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.

Ольга Сливченко
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