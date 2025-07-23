В США признались, кого хотели видеть на посту президента РФ после Ельцина

Соединённые Штаты Америки видели в политике Борисе Немцове потенциального кандидата на пост российского президента сразу после ухода Бориса Ельцина. Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол во время интервью с блогером Юрием Дудём*.

«Если бы он стал преемником Ельцина, а не Путин, то тогда бы банковские счета русских не заблокировали бы. Борис Немцов никогда бы не напал на Украину… Мы потерпели неудачу», — отметил он.