«Было неожиданно»: Путин рассказал, почему изначально не хотел быть президентом

Президент России Владимир Путин рассказал, почему 25 лет назад, когда Борис Ельцин предложил ему стать главой государства, он сначала отказался. В интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства признался, что это предложение стало для него неожиданным. Он не чувствовал себя готовым занять такой важный пост.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — поделился российский лидер.

Путин отметил, что в тот момент было много важных вопросов, которые требовали немедленного решения для страны. Он переживал о том, какие задачи нужно решать и сможет ли он с этим справиться. Президент подчёркивает, что думал не только о себе, но и о том, как лучше помочь стране в сложные времена.

«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — подытожил он.