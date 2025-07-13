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13 июля, 12:21

«Было неожиданно»: Путин рассказал, почему изначально не хотел быть президентом

Путин объяснил, почему изначально сказал Ельцину, что не готов быть президентом РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, почему 25 лет назад, когда Борис Ельцин предложил ему стать главой государства, он сначала отказался. В интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства признался, что это предложение стало для него неожиданным. Он не чувствовал себя готовым занять такой важный пост.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — поделился российский лидер.

Путин отметил, что в тот момент было много важных вопросов, которые требовали немедленного решения для страны. Он переживал о том, какие задачи нужно решать и сможет ли он с этим справиться. Президент подчёркивает, что думал не только о себе, но и о том, как лучше помочь стране в сложные времена.

«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — подытожил он.

Путин: Суверенная Россия, отстаивающая своё будущее, заставит с собой считаться
Путин: Суверенная Россия, отстаивающая своё будущее, заставит с собой считаться

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для успешного развития России необходимо стать лидером в ключевых направлениях, сохраняя при этом свою уникальность и верность традиционным ценностям. Он отметил, что будущее страны невозможно без опоры на её историю, традиционные ценности и сущность общества, которые передаются из поколения в поколение.

Анастасия Никонорова
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