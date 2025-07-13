«Было неожиданно»: Путин рассказал, почему изначально не хотел быть президентом
Путин объяснил, почему изначально сказал Ельцину, что не готов быть президентом РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, почему 25 лет назад, когда Борис Ельцин предложил ему стать главой государства, он сначала отказался. В интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства признался, что это предложение стало для него неожиданным. Он не чувствовал себя готовым занять такой важный пост.
«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — поделился российский лидер.
Путин отметил, что в тот момент было много важных вопросов, которые требовали немедленного решения для страны. Он переживал о том, какие задачи нужно решать и сможет ли он с этим справиться. Президент подчёркивает, что думал не только о себе, но и о том, как лучше помочь стране в сложные времена.
«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — подытожил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для успешного развития России необходимо стать лидером в ключевых направлениях, сохраняя при этом свою уникальность и верность традиционным ценностям. Он отметил, что будущее страны невозможно без опоры на её историю, традиционные ценности и сущность общества, которые передаются из поколения в поколение.