Путин раскрыл «рецепт успеха» для России
Путин: Дальнейшее развитие РФ должно быть основано на морали, истории и традициях
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия должна стать лидером в приоритетных направлениях, не отказываясь от своей самобытности и приверженности традиционным ценностям. Такой «рецепт успеха» назвал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Чтобы не только всё сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передаётся из поколения в поколение», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что успех страны несомненен, если развитие будет основано на морали, истории и традициях.
Ранее Путин заявил, что интересы России будут учитываться в мире, особенно на Западе, только если она будет обладать суверенитетом и возможностью обеспечивать свою безопасность в будущем. Глава государства считает, что это стало очевидным после множества враждебных действий Запада по отношению к Москве, начавшихся ещё после распада Советского Союза.