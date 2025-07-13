Путин раскрыл «рецепт успеха» для России

Россия должна стать лидером в приоритетных направлениях, не отказываясь от своей самобытности и приверженности традиционным ценностям. Такой «рецепт успеха» назвал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Чтобы не только всё сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передаётся из поколения в поколение», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что успех страны несомненен, если развитие будет основано на морали, истории и традициях.