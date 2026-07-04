Панина арестовали за участие в боевых действиях на стороне Украины

Суд в Петербурге арестовал Максима Панина, которого обвиняют в участии в террористической организации и в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ. <...> Срок меры — 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

С 13 июня 2023 года по 20 июня 2026 года Панин находился на территории Украины и участвовал в деятельности военизированного объединения ««Легион «Свобода России»**». Он принял публичную присягу, выполнял задания руководства, участвовал в боевых действиях, направленных на совершение терактов в России, и получал за это деньги.

Панина задержали 2 июля и предъявили обвинение. Следствие попросило арестовать его, так как он прописан в Мурманской области и не имеет постоянного жилья в Петербурге. Это даёт ему возможность скрыться в другом регионе или за границей и продолжать преступную деятельность.

Ранее иностранца приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Летом 2024 года мужчина, разделявший радикальные взгляды, получил задание от участника террористической организации. Он должен был устроить взрыв на автовокзале в Ессентуках. Для этого он купил в магазинах детали для самодельной бомбы и хранил их дома.

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