Иностранец получил 15 лет за подготовку теракта в Ессентуках
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Иностранца осудили на 15 лет колонии за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в телеграм-канале Прокуратуры Ставропольского рая.
Следствие выяснило, что летом 2024 года мужчина, разделявший радикальные взгляды, получил задание от неизвестного участника террористической организации. По этому поручению он собирался устроить взрыв на автовокзале в городе.
Чтобы воплотить план, он купил в магазинах детали для самодельного взрывного устройства и держал их дома. Замысел пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.
Осуждённого признали виновным сразу по нескольким статьям, связанным с приготовлением к теракту, участием в террористической организации и незаконным изготовлением взрывчатки. Первые четыре года из назначенного срока он проведёт в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.
Ранее сообщалось, что в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали приверженца международной террористической организации, готовившего атаку на объект железнодорожной инфраструктуры города. По версии силовиков, мужчина заранее провёл разведку и закупил химические компоненты для будущего теракта.
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