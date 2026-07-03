Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 12:34

Иностранец получил 15 лет за подготовку теракта в Ессентуках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Иностранца осудили на 15 лет колонии за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в телеграм-канале Прокуратуры Ставропольского рая.

Следствие выяснило, что летом 2024 года мужчина, разделявший радикальные взгляды, получил задание от неизвестного участника террористической организации. По этому поручению он собирался устроить взрыв на автовокзале в городе.

Чтобы воплотить план, он купил в магазинах детали для самодельного взрывного устройства и держал их дома. Замысел пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

Осуждённого признали виновным сразу по нескольким статьям, связанным с приготовлением к теракту, участием в террористической организации и незаконным изготовлением взрывчатки. Первые четыре года из назначенного срока он проведёт в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.

Хотел сжечь синагогу и уехать к боевикам: ФСБ предотвратила теракт в Ярославле
Хотел сжечь синагогу и уехать к боевикам: ФСБ предотвратила теракт в Ярославле

Ранее сообщалось, что в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали приверженца международной террористической организации, готовившего атаку на объект железнодорожной инфраструктуры города. По версии силовиков, мужчина заранее провёл разведку и закупил химические компоненты для будущего теракта.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar