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3 июля, 18:54

Суд в Петербурге арестовал россиянина за помощь Киеву в подготовке удара по НПО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге отправил под арест мужчину, которого обвиняют в помощи при подготовке террористического акта. По данным пресс-службы судов города, Александр Бигулов пробудет в СИЗО до 1 сентября.

Следствие считает, что он через мессенджер связался с человеком, связанным с украинскими спецслужбами, и согласился помогать. Ему вменяют статью о пособничестве в подготовке и совершении теракта.

По версии следствия, не позднее 11 мая он фотографировал машины на парковке научно-производственного объединения «Импульс» в Петербурге и отправлял снимки через интернет. Эти данные могли использоваться для подготовки удара по предприятию.

Также следствие утверждает, что в телефоне мужчины нашли переписку и контакты с номерами с Украины, а ещё сообщения о планах уехать в Европу. Кроме того, он с 2022 года высказывал недовольство российской властью и спецоперацией.

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Николь Вербер
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