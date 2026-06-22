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Регион
22 июня, 06:51

Вербовал россиян и шпионил за армией: Молодой житель Воронежа задержан за работу на вражескую разведку

ФСБ задержала 21-летнего жителя Воронежа по подозрению в госизмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Федеральная служба безопасности пресекла противозаконную деятельность жителя Воронежа. Двадцатиоднолетний фигурант подозревается в совершении государственной измены.

Как уточнили в Центре общественных связей ведомства, 21-летний молодой человек пошёл на сотрудничество с представителями зарубежных разведструктур. Он был завербован для выполнения различных задач в интересах Киева.

Следователи выяснили, что подозреваемый действовал за денежное вознаграждение. Его кураторы поставили перед ним ряд конкретных целей, включая наблюдение за российскими военными объектами, расположенными в Подмосковье.

Кроме того, в обязанности молодого человека входила вербовка сторонников через интернет. Он занимался поиском людей, готовых оказывать содействие иностранной стороне в ущерб безопасности нашего государства.

Также стало известно о причастности задержанного к работе мошеннических кол-центров. Злоумышленники, базирующиеся на Украине, систематически обманывали россиян, используя полученные данные для выманивания денег.

Сейчас в отношении задержанного проводятся неотложные следственные действия. Оперативники устанавливают все эпизоды преступной активности фигуранта и его возможных сообщников.

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Оксана Попова
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