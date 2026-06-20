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Регион
20 июня, 09:44

ФСБ предупредила об уловках Киева для вовлечения российской молодёжи в терроризм

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений о «быстром заработке» для вовлечения российских граждан, прежде всего молодёжи, в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве заявили, что такие схемы предполагают поэтапное втягивание пользователей через онлайн-платформы и мессенджеры, включая Telegram. Речь идёт о попытках склонения к совершению преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе против представителей командного состава Минобороны РФ, участвующих в специальной военной операции.

Подобная активность киевских спецслужб носит системный и масштабный характер, предупредили силовики. ФСБ призвала граждан быть бдительными, не передавать персональные данные незнакомцам и прекращать общение при подозрительных звонках или сообщениях, а также сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками сотовых операторов. Они говорят, что ввели обязательную пошлину за сохранение номера, и предлагают её избежать — для этого нужно якобы подтвердить личные данные через «Госуслуги».

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Татьяна Миссуми
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