«Сразу кладите трубку»: Россиянам массово поступают звонки с маркировкой Vodokanal

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко предупредил о новой схеме телефонных мошенников. Злоумышленники звонят от имени сотрудников водоканала, сообщает RT.

По словам эксперта, на телефоне может отображаться название Vodokanal с указанием региона или другое похожее имя. Звонящий представляется сотрудником и сообщает, что заканчивается срок поверки счётчиков воды. Затем мошенник просит назвать код из смс для подтверждения в личном кабинете.

Щербаченко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя сообщать этот код — так аферисты получают доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» или в банковских приложениях.

«Если вам поступил такой звонок, то сразу кладите трубку, даже не пытайтесь что-то выяснить. И никому не сообщайте коды из смс», — предупредил эксперт.

Ранее россиянам раскрыли, как распознать мошенника по первым словам и не потерять деньги. Эксперт советует обращать внимание на тревожные формулировки. Например: «по вашему счёту замечена подозрительная активность», «счёт заблокирован» или «от вашего имени подали заявку на кредит».