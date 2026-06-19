Мошенники разводят россиян под предлогом «‎пошлины» за номер телефона

Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками сотовых операторов. Они говорят, что ввели обязательную пошлину за сохранение номера, и предлагают её избежать — для этого нужно подтвердить личные данные через «Госуслуги». Об афере сообщили РИА «Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Под этим предлогом аферисты просят продиктовать код, который приходит для сброса пароля от личного кабинета на «Госуслугах». В «Мошеловке» напомнили, что операторы никогда не требуют сообщать такие коды.

«Если вам угрожают отключением номера или списаниями, прервите разговор и не вступайте в дискуссию. Обратитесь в службу поддержки вашего оператора или проверьте статус договора лично в официальном приложении», — заключили там.

Ранее россиянам раскрыли, как распознать мошенника по первым словам и не потерять деньги. По мнению специалиста, насторожить должны фразы вроде «по вашему счёту замечена подозрительная активность», «счёт заблокирован» или «от вашего имени подали заявку на кредит».