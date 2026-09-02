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Опубликовано 2 сентября, 08:59

В Киеве сообщили о погибших в перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР

Обложка © Telegram / Шарий

Обложка © Telegram / Шарий

На улице Юрия Шумского в Киеве, где продолжается перестрелка между сотрудниками силовых ведомств, появились сообщения о погибших. Как утверждает блогер Анатолий Шарий, конфликт произошёл между представителями СБУ и ГУР.

В районе дома №10 улица перекрыта, на месте работают правоохранители. Они заявляют о проведении «специальной полицейской операции».

По данным, распространяемым в соцсетях, перестрелка может быть связана с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**.

Официальных подтверждений информации о погибших и причинах конфликта пока не поступало.

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Новость о перестрелке на улице Юрия Шумского в Киеве появилась ночью 2 сентября. По предварительной информации, работники разведки находились по адресу для задержания Службы безопасности.

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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Числится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Демьянова
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