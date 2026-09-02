В Киеве сообщили о погибших в перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР
Обложка © Telegram / Шарий
На улице Юрия Шумского в Киеве, где продолжается перестрелка между сотрудниками силовых ведомств, появились сообщения о погибших. Как утверждает блогер Анатолий Шарий, конфликт произошёл между представителями СБУ и ГУР.
В районе дома №10 улица перекрыта, на месте работают правоохранители. Они заявляют о проведении «специальной полицейской операции».
По данным, распространяемым в соцсетях, перестрелка может быть связана с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**.
Официальных подтверждений информации о погибших и причинах конфликта пока не поступало.
Новость о перестрелке на улице Юрия Шумского в Киеве появилась ночью 2 сентября. По предварительной информации, работники разведки находились по адресу для задержания Службы безопасности.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Числится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.