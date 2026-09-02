В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР

В жилом районе Киева произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. Об этом сообщает украинское издание «Киев.Инфо».

СБУ и ГУР устроили перестрелку. Видео © Telegram / ПОГРАНИЧНИК ИЗ АДА / «Киев.Инфо»

Инцидент произошёл у дома №10 на улице Юрия Шумского. По предварительным данным, сотрудники военной разведки прибыли туда для задержания представителей Службы безопасности Украины. Одной из возможных причин конфликта называют задержание заместителя командира «Русского добровольческого корпуса»* Степана Каплунова**. Действия силовиков могли быть связаны с его похищением.

Ранее стало известно, что заместитель командира РДК* по боевой части Степан Каплунов** пропал — его, по утверждению группировки, похитили неизвестные. После исчезновения представители группировки направили обращения в украинские силовые ведомства — Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований. Однако выяснить, где находится Каплунов** и в чём его подозревают, им так и не удалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.