Улицу в Киеве перекрыли после ночной перестрелки между СБУ и ГУР
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Полиция перекрыла движение в обоих направлениях по улице Юрия Шумского в киевском микрорайоне Березняки после перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР. Об этом заявили в мэрии украинской столицы.
Из-за перекрытия общественный транспорт временно следует по изменённым маршрутам.
По данным украинских СМИ, стрельба в районе улицы Шумского началась ещё ночью и продолжилась утром. Сообщалось о задержанных и раненых. Издание «Страна» утверждало, что участниками конфликта могли быть сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны страны.
По предварительным данным, сотрудники военной разведки прибыли туда для задержания представителей СБУ. Одной из возможных причин конфликта называют задержание заместителя командира РДК* Степана Каплунова**. Действия силовиков могли быть связаны с его похищением.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Числится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.