«Каждый хочет получить пряник»: Политолог раскрыл, что стоит за кровавой бойней СБУ и ГУР в Киеве

Перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в Киеве стала следствием внутренних противоречий между силовыми структурами. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, между СБУ и ГУР давно существует конкуренция, а нынешний конфликт стал проявлением борьбы разных ведомств за влияние и признание.

Дудчак заявил, что спецслужбы стремятся показать собственную эффективность перед руководством и получить дополнительные преимущества. Из-за этого между структурами возникают столкновения и попытки приписать успехи себе. Политолог отметил, что подобные противоречия между силовыми ведомствами существовали и раньше, однако сейчас они проявляются более открыто.

Они конкуренты. Каждый пытается и выслужиться, и получить какой-то дополнительный пряник. В конце концов конфликт погасят кураторы извне, у каждого ведомства есть свои. В первую очередь там найдут общий язык и скажут: «Ладно, всем сидеть тихо и не устраивать позорище». Конечно, любви взаимной у них нет, это не секрет. Это говорит о том, насколько «едина» Украина и насколько «едино» управление. Александр Дудчак Политолог

Новость о перестрелке на улице Юрия Шумского в Киеве появилась ночью 2 сентября. По предварительной информации, работники разведки находились по адресу для задержания Службы безопасности. Перестрелка может быть связана с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**. Сама СБУ накануне сообщала, что проводила совместную с ГУР операцию. Но в новом релизе военная разведка в качестве «партнёра» СБУ, уже не упоминается.

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