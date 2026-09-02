Зеленский пообещал кадровые решения после кровавой перестрелки СБУ и ГУР

Владимир Зеленский заявил о возможных кадровых решениях после конфликта между подразделениями СБУ и Главного управления разведки (ГУР), который произошёл в Киеве. По его словам, ситуацию должны изучить Генпрокуратура и Государственное бюро расследований.

Экс-комик назвал произошедшее «абсолютно позорной ситуацией» и сообщил, что обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

«Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагово», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он заявил, что по итогам проверки должна последовать ответственность для участников конфликта, а также возможны кадровые решения в руководстве спецслужб. Кроме того, Зеленский сообщил о необходимости проведения внутренних расследований в обеих структурах.

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