Зеленский пообещал кадровые решения после кровавой перестрелки СБУ и ГУР
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Владимир Зеленский заявил о возможных кадровых решениях после конфликта между подразделениями СБУ и Главного управления разведки (ГУР), который произошёл в Киеве. По его словам, ситуацию должны изучить Генпрокуратура и Государственное бюро расследований.
Экс-комик назвал произошедшее «абсолютно позорной ситуацией» и сообщил, что обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко.
«Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагово», — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Он заявил, что по итогам проверки должна последовать ответственность для участников конфликта, а также возможны кадровые решения в руководстве спецслужб. Кроме того, Зеленский сообщил о необходимости проведения внутренних расследований в обеих структурах.
Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве на улице Юрия Шумского произошла перестрелка. По предварительным данным, в ней участвовали сотрудники Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Конфликт мог быть связан с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**. СМИ сообщали, что в результате разборок погиб сотрудник разведки, ещё два человека получили ранения. Владимир Зеленский потребовал от руководителей силовых ведомств публично объяснить произошедшее. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** потребовал прекратить давление.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.