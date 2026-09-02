Буданов* схлестнулся с Зеленским из-за перестрелки СБУ и ГУР в Киеве

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* потребовал прекратить давление Службы безопасности Украины на сотрудников Главного управления разведки. Об этом сообщает украинский анонимный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента.

«Наш источник в ОП рассказал, что Буданов* потребовал от Зеленского прекратить давление СБУ на агентов ГУР», — утверждается в публикации.

По версии источника канала, жёсткая позиция Буданова* связана в том числе с его стремлением сохранить авторитет среди сотрудников военной разведки, которой он руководил до января 2026 года.

Публично Буданов* сегодня также высказался о конфликте СБУ и ГУР в Киеве. Он заявил, что произошедшим должно заняться Государственное бюро расследований Украины, а расследование необходимо провести тщательно и беспристрастно.

«Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы», — заявил Буданов* в комментарии «Украинской правде».

Конфликт разгорелся после ночной и утренней стрельбы в Киеве. Украинские СМИ сообщали о противостоянии сотрудников СБУ и военной разведки. СБУ, в свою очередь, утверждает, что её сотрудники проводили следственные действия, когда на них напали вооружённые лица. Офис генпрокурора Украины начал расследование. Зеленский потребовал от руководителей СБУ и ГУР публично объяснить обстоятельства перестрелки силовиков в Киеве. По данным украинских СМИ, в результате противостояния пострадали сотрудники военной разведки.

Буданов* возглавлял ГУР Минобороны Украины с августа 2020 года до 2 января 2026-го, после чего Зеленский назначил его руководителем своего офиса.

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