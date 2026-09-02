Зеленский «наехал» на СБУ и ГУР после кровавых разборок силовиков в Киеве
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Владимир Зеленский потребовал от руководителей силовых структур объяснить обстоятельства ночной перестрелки в Киеве. Об этом сообщил советник главы киевского режима Дмитрий Литвин.
По его словам, Зеленский поручил ведомствам публично рассказать обществу, что произошло на улице Юрия Шумского.
СБУ и Офис генпрокурора Украины уже представили свою версию событий. По их данным, во время следственных действий по делу о теракте группа людей с оружием напала на сотрудников СБУ, заблокировала их автомобиль и пыталась помешать проведению обыска. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», после чего силовики применили оружие. Задержанные связаны с одним из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.
Новость о перестрелке на улице Юрия Шумского в Киеве появилась ночью 2 сентября. По предварительной информации, работники разведки находились по адресу для задержания Службы безопасности. Перестрелка может быть связана с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**. СМИ также писали, что в результате разборок погиб сотрудник ГУР, ранения получили ещё два человека.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Числится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.