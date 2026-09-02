Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 15:40

Зеленский уволил главу департамента СБУ после смертельной перестрелки в Киеве

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова. Документ опубликован на сайте главы Украины.

Причина кадрового решения в указе не указана.

Отставка произошла на фоне сообщений о перестрелке в Киеве, участниками которой стали сотрудники двух украинских спецслужб — СБУ и Главного управления разведки.

Опубликовано видео с места смертельной перестрелки СБУ и ГУР в Киеве
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки СБУ и ГУР в Киеве

Напомним, 2 сентября в Киеве произошли две вооружённые перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки — ночью и утром в микрорайоне Березняки на улице Юрия Шумского. По информации СМИ, инцидент был связан с задержанием или похищением заместителя командира террористической организации РДК* Степана Каплунова**, которого, по одним данным, пытались освободить бойцы ГУР, а по другим — СБУ проводила следственные действия. В результате столкновений, по разным данным, есть погибший и раненые среди сотрудников ГУР. Некоторые источники связывают конфликт с борьбой спецслужб за контроль над теневыми колл-центрами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar