Зеленский уволил главу департамента СБУ после смертельной перестрелки в Киеве
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Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова. Документ опубликован на сайте главы Украины.
Причина кадрового решения в указе не указана.
Отставка произошла на фоне сообщений о перестрелке в Киеве, участниками которой стали сотрудники двух украинских спецслужб — СБУ и Главного управления разведки.
Напомним, 2 сентября в Киеве произошли две вооружённые перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки — ночью и утром в микрорайоне Березняки на улице Юрия Шумского. По информации СМИ, инцидент был связан с задержанием или похищением заместителя командира террористической организации РДК* Степана Каплунова**, которого, по одним данным, пытались освободить бойцы ГУР, а по другим — СБУ проводила следственные действия. В результате столкновений, по разным данным, есть погибший и раненые среди сотрудников ГУР. Некоторые источники связывают конфликт с борьбой спецслужб за контроль над теневыми колл-центрами.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.