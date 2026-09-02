Зеленский уволил главу департамента СБУ после смертельной перестрелки в Киеве

Напомним, 2 сентября в Киеве произошли две вооружённые перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки — ночью и утром в микрорайоне Березняки на улице Юрия Шумского. По информации СМИ, инцидент был связан с задержанием или похищением заместителя командира террористической организации РДК* Степана Каплунова**, которого, по одним данным, пытались освободить бойцы ГУР, а по другим — СБУ проводила следственные действия. В результате столкновений, по разным данным, есть погибший и раненые среди сотрудников ГУР. Некоторые источники связывают конфликт с борьбой спецслужб за контроль над теневыми колл-центрами.