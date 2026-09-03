Перестрелка сотрудников СБУ и ГУР в Киеве может привести к отставке Буданова*

Столкновение сотрудников СБУ и ГУР Минобороны Украины в Киеве способно обернуться серьёзными кадровыми последствиями для главы офиса президента Кирилла Буданова*. Об этом пишет «Страна.ua».

Одной из причин конфликта стал давний спор между врио главы СБУ Александром Покладом и Будановым*, который ранее руководил ГУР. Буданов* обвинял спецслужбу в причастности к гибели сотрудника украинской разведки Дениса Киреева — участника переговорной делегации с Россией. По распространённой версии, к убийству могли иметь отношение люди Поклада.

В публикации утверждается, что противостояние между двумя силовиками особенно обострилось после назначения Поклада исполняющим обязанности руководителя СБУ. При этом Зеленский начал продвигать его кандидатуру на утверждение Верховной радой, а Буданов*, как пишет издание, пытался помешать этому. Авторы материала связывают перестрелку с попыткой СБУ дискредитировать командира подразделения ГУР, которого считают близким к Буданову*. Одновременно конфликт, по их мнению, может быть частью более масштабной борьбы за контроль над военной разведкой.

После назначения Буданова* главой офиса Зеленского в украинских политических кругах появилась версия, что таким образом его пытались отстранить от влияния на ГУР. В дальнейшем, как указывает «Страна.ua», новым руководителем разведки стал близкий к Андрею Ермаку Олег Иващенко, который начал увольнять людей из окружения своего предшественника.

По оценке издания, нынешнее противостояние может быть связано не только с борьбой вокруг назначения Поклада, но и с попыткой окончательно подчинить ГУР вертикали Зеленского. В случае дальнейшей эскалации Буданов* рискует потерять должность либо существенно ослабить свои позиции внутри украинской власти.

Ранее Буданов* высказался о вооружённом столкновении между сотрудниками СБУ и ГУР Украины в Киеве. Он фактически поддержал позицию военной разведки, заявив о недопустимости похищения военнослужащих и стрельбы на улицах. Вместе с тем глава офиса призвал не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.

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