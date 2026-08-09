В Житомире после взрывов приостановил работу крупный немецкий завод

Немецкий завод Kromberg & Schubert в Житомире остановил работу на неопределённый срок после взрывов. Производственные мощности и инфраструктура предприятия получили значительные повреждения, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, объект серьёзно разрушен. Компания также подтвердила ущерб в своём пресс-релизе, который опубликовал чиновник. Предприятие работает в Житомирской области уже 11 лет и полностью принадлежит немецким инвесторам. На нём заняты около 3500 человек.

Kromberg & Schubert выпускает электрические бортовые кабельные системы для автомобилей. В числе клиентов житомирской площадки указаны MAN и Skoda.

Когда производство сможет возобновиться, пока неизвестно. Компания оценивает масштаб повреждений и последствия для инфраструктуры.

Несколькими днями ранее главный склад немецкой Liqui Moly на Украине был полностью уничтожен после взрывов в Киевской области. Компания сообщала о потере тонн продукции и начала искать альтернативные маршруты поставок.