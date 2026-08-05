Главный склад компании Liqui Moly стёрт с лица земли после взрывов в Киевской области

Немецкий производитель моторных масел и смазочных материалов Liqui Moly потерял свой основной распределительный узел на Украине. О полном уничтожении объекта сообщило местное подразделение компании в социальных сетях.

Согласно публикации, складской комплекс был полностью уничтожен огнём. Уточняется, что пожёр стер с лица земли «тонны продукции». Представители бренда уже прорабатывают альтернативные маршруты поставок для сохранения присутствия на рынке.

Инцидент произошёл на фоне череды разрушений логистической инфраструктуры в регионе. Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что после серии взрывов возгорания охватили складские помещения и предприятия в трёх районах Киевской области.

Пламя затронуло не только производителя смазочных материалов. Почтовый оператор «Новая почта» подтвердил уничтожение своего сортировочного терминала в столице.

Ситуация осложнилась экологической обстановкой. Власти предупредили жителей о сильном задымлении и превышении допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал экстренные совещания с бизнесом для скорейшей нормализации логистических цепочек.

В Министерстве обороны России ранее информировали о массированном ударе по целям в ночное время. В военном ведомстве подчеркнули, что поражены транспортно-распределительные центры, задействованные в доставке военных грузов. Там неоднократно отмечали использование инфраструктуры гражданских перевозчиков для хранения беспилотных летательных аппаратов в интересах ВСУ.