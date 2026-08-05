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5 августа, 13:53

В Броварах под Киевом уничтожено большинство складов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В городе Бровары Киевской области уничтожено большинство складских помещений. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер» после ночных ударов ВС РФ по объектам в районе украинской столицы.

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Напомним, в ночь на 5 августа Вооружённые силы РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. Под удар попали склады и военные предприятия. В Броварах это логистический центр «Терминал Бровары» и транспортно-логистический центр «Рабен Украина», который является крупным узлом по распределению и хранению комплектующих для дронов разных видов и назначения.

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Александра Вишнякова
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