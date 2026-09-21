Чем дольше Киев будет отказываться от территориальных уступок России, тем более болезненными, по мнению чешского политолога Петра Робейшека, окажутся условия возможного урегулирования. Об этом он заявил в интервью Parlamentní listy.

«Чем позже украинское правительство признает своё поражение, тем больше будут как людские потери, так и территориальные уступки, которые ему придётся сделать», — считает эксперт.

Робейшек утверждает, что в последние недели Россия изменила военную стратегию и таким образом демонстрирует Киеву и его союзникам готовность усиливать давление. В частности, политолог указал на удары по украинской инфраструктуре и ситуацию вокруг выхода Украины к Чёрному морю.

По его оценке, дальнейшее затягивание конфликта ухудшит переговорные позиции Киева.

В том же интервью эксперт подверг критике политику европейских государств, продолжающих военную поддержку Украины. Он считает, что правительства ряда стран ЕС не готовы признать ошибочность прежней стратегии и потому продолжат выбранный курс.

Ранее Life.ru разбирал последние предложения Киева о мирном урегулировании и позиции сторон по территориальному вопросу. Российская сторона заявляет о готовности к переговорам с учётом сложившихся реалий и ранее достигнутых договорённостей.