ВС РФ ударили по сухогрузу, который доставлял в Одессу груз для ВСУ
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Российские военные поразили в море сухогруз, который доставлял в Одессу военные грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, что из-за длительного простоя портов Большой Одессы Украина могла лишиться около $4,45 млрд валютной выручки. Коммерческое судоходство в портах Одессы, Измаила и Южного было приостановлено с 22 июля из-за ударов ВС РФ по судам с военными грузами и инфраструктуре ВСУ.
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