Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 15:38

ВС РФ ударили по сухогрузу, который доставлял в Одессу груз для ВСУ

Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka / AP

Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka / AP

Российские военные поразили в море сухогруз, который доставлял в Одессу военные грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Склады с грузами из Европы и танкер с топливом стали целями ударов в Одессе
Склады с грузами из Европы и танкер с топливом стали целями ударов в Одессе

Напомним, что из-за длительного простоя портов Большой Одессы Украина могла лишиться около $4,45 млрд валютной выручки. Коммерческое судоходство в портах Одессы, Измаила и Южного было приостановлено с 22 июля из-за ударов ВС РФ по судам с военными грузами и инфраструктуре ВСУ.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar