ВС РФ ударили по сухогрузу, который доставлял в Одессу груз для ВСУ

Российские военные поразили в море сухогруз, который доставлял в Одессу военные грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что из-за длительного простоя портов Большой Одессы Украина могла лишиться около $4,45 млрд валютной выручки. Коммерческое судоходство в портах Одессы, Измаила и Южного было приостановлено с 22 июля из-за ударов ВС РФ по судам с военными грузами и инфраструктуре ВСУ.